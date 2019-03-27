Антикоррупционером в Міноборони призначили міліціонера-кримінальника

Начальником Центральної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в Міністерстві оборони України призначили Сергія Кончука.

Раніше він був співробітником районних відділів міліції Львова і був засуджений за службове підроблення та службову недбалість.

Однак заявник Климчик не дав вказівку зареєструвати заяву про злочин, це було зроблено під тиском прокуратури через місяць, коли були втрачені докази по справі.

Також виявилося, що Кончук склав протокол огляду місця події, в якому зазначив неправдиві відомості про огляді будинку, де була здійснена крадіжка, і підробив підписи понятих.

У суді він не визнав себе винним, проте, на думку судді Червоноградського міського суду Степана Мелешко, його вина була доведена показаннями інших осіб. Саме тому суд визнав його винним за частиною 1 статті 366 (службове підроблення) та частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість) і призначив йому 5 тис. грн штрафу. Однак прямо в залі суду до Кончуку застосували закон «Про амністію в Україні».

Після порушення кримінальної справи начальник обласної міліції наклав на нього дисциплінарне стягнення — звільнення з органів внутрішніх справ. Але воно було оскаржене в суді, і з органів Кончук пішов у відставку вже в наступному році нібито за віком.

З кінця 2010 року скандальний міліціонер ніде не працював, поки в лютому 2018 року терміново не був призначений «антикоррупционером» у Західну територіальну групу Міноборони. Передувало цьому окреме доручення першого заступника міністра оборони Івана Руснака.

А вже в серпні Кончук був призначений керівником Центральної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в Міноборони і підвищений у званні до підполковника юстиції.

Офіційна інформація про кадрове конкурсі та призначення Кончука відсутня. Це питання підняв керівник Західної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в Міноборони Любомир Мойсей, чиїм підлеглим півроку був екс-міліціонер. Після його питань і розслідування щодо попереднього кримінального досвіду Кончука, Мойсея фактично звільнили через схему переформатування очолюваної структури.