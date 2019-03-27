Перші плоди української автокефалії та її можливий вплив на православний світ

Майже три місяці тому, 6 січня, патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для українського Православ’я. Незважаючи на те, що весь процес надання церковної незалежності зайняв менше року — український президент Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріархату в квітні 2018 го — «лікування розколу», схоже, займають набагато більше часу, так як примирення між колишніми розкольниками і Православною Церквою, яка раніше була єдиною канонічною церквою в Україні, не може відбутися миттєво.

Фанар, схоже, виконав все, про що його просив Київ: предстоятелі двох раніше розкольницьких церков — Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) та Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) раптово були відновлені. Обидві організації злилися, утворивши Православну Церкву України (ПЦУ), яка повинна була об’єднання єднати українських віруючих і залучити прихильників Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП). Після того, як ПЦУ отримала в січні томос, її ієрархи та українські чиновники стали закликати парафіян інших Церков (переважно УПЦ МП) вступати в нову Церкву.

Поки що томос, з таким поспіхом виданий Константинополем, не приніс довгоочікуваний мир українському Православ’я ю. Віруючі все ще розділені, рівень насильства виріс, а авторитет нових церковних лідерів слабкий.

Виходить, що українська автокефалія дійсно вплинула на відносини між Помісними Церквами, і воно було аж ніяк не позитивним.

Турбує те, що Вселенський Патріархат більш не може об єднати або примирити інші Помісні Церкви. На думку спадає конфлікт між Єрусалимським і Антіохійським Патріархатами в 2013 році, коли перший заснував власну архієпископію в Катарі, на території, яка за канонами належить Антіохійської Церкви. Фанар, який носити титул «перший серед рівних», нічого не зробив, щоб вирішити конфлікт, що стало однією з причин відсутності найдавнішої Православної Церкви на Вселенському Соборі, скликаному патріархом Варфоломієм у 2016 році на Криті.

При цьому Константинополь охоче втручається у справи Помісних Церков, якщо йому це вигідно. Поряд з Україною Вселенський Патріархат приділяє особливу увагу Франції, а саме розташованій там Архиєпископії Православних Російських Церков у Західній Європі. 27 листопада 2018 Священний Синод Патріархату в односторонньому порядку розпустив Архієпископію оголосивши, що всі її парафії і власність повинні перейти у володіння Константинополя. На Надзвичайній Асамблеї, яке проводилося 23 лютого 2019 року, було прийнято рішення не розпускати Архіпіскопію. Пізніше буде вирішено, чи увійде вона до юрисдикції іншої Церкви — Московського Патріархату, Руської Православної Церкви Закордоном або ж Румунської Православної Церкви.

До цих пір неясно, чому Константинополь раптово скасував томос, наданий у 1999 році Архиєпископії. З чуток, за цим стоїть митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс), який поклав око на її парафії.

Фанар також скасував в односторонньому порядку і інший документ — акт 1686 року, згідно з яким Україна переходила під юрисдикцію Московського Патріархату. Це рішення призвело до нової ступені конфлікту між Москвою і Константинополем. Ці два інциденти — серйозна причина для занепокоєння. А якщо Фанар раптово вирішить оголосити «Нові землі» в Греції своєю територією? Буде православна війна між Елладською Церквою і Фанаром?

Вселенський Патріархат продемонстрував, з якою легкістю він може впливати на долі Православних Церков, скасовуючи або свавільно трактуючи документи, які він одного разу підписав. З іншого боку, він не здатний вирішити конфлікти навіть в межах власних архієпископій (наприклад, глава Грецької Православної Архиєпископії Америки Архієпископ Димитрій постійно піддається критиці і залишається на своєму посту, незважаючи на численні заклики Варфоломія піти у відставку). Суперечки між Помісними Церквами множаться. І сьогодні Вселенський Патріархат вже не схожий на лідера, як мінімум «першого серед рівних», який може об єднати православ’я і розібратися з загрозою нового грандіозного розколу.