Відомому телеведучому, який загинув 10 років тому прийшло запрошення на вибори

Про цей випадок редакції “20 хвилин” заявив брат Ігора по батькові Анатолій Пелих, який зараз проживає за адресою, де колись був зареєстрований відомий український телеведучий.

“За цією адресою Ігор був зареєстрований до переїзду в Київ, — розповідає Анатолій. — Раніше ніколи не приходило. Чоловік додає, йому запрошення прийшло теж, тому виключає плутанину.

Оскільки це не перша скарга в редакцію, за коментарем “20 хвилин” звернулись до відділу ведення Державного реєстру виборців при Тернопільській міській раді.

“Ми чуємо про такі випадки, — каже начальниця відділу Ірина Бурда. — На сьогодні жодна людина не принесла свідоцтво про смерть, навіть пішло на ЦВК дві людини, ми з’єднання ясовували в РАЦСі, такої інформації нема. Може бути таке, що людина померла десь за кордоном, в Україні не зареєстрували. Якщо такі випадки є, треба надати копію свідоцтва, поки що цього ніхто не зробив. Щодо цього конкретного випадку, Ірина Бурда обіцяла подати запит у РАЦС, каже, це помилка за тієї рік, коли Ігор Пелих помер”.

Чому такі випадки трапляються, жінка пояснити не може. З нашої бази померлих викидають через 5 років, — додає начальниця. — Таке може бути, якщо родичі не подали документи в РАЦС, а звідти не передали нам.

Нагадаємо, що 35-річний журналіст Ігор Пелих, який вів програму “Галопом по Європах” на телеканалі “ICTV”, загинув у ДТП, 8 травня 2009 року. Аварія сталася на проспекті Перемоги, 82, у Києві.