Не поважаєте закони РФ – шукаєте інше місце для життя, – Аксьонов в Криму

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що підтримує дії російської ФСБ, МВС і Росгвардии, які систематично проводять масові обшуки у кримських татар і закликав “боротися з екстремізмом” релігійних діячів, ЗМІ, громадські та освітні організації.

Аксьонов подякував російських силовиків “за професійну, системну роботу” і заявив, що будь-які розмови про репресії на півострові, – “брехня і демагогія, спроба надати справі політичного забарвлення”.

За його словами, всі, хто не поважає закони РФ, може шукати собі місце для життя в будь-якій іншій точці світу і в окупованому Криму “таким персонажам нічого, крім в’язниці, не світить”.

“Хочу підкреслити, що в боротьбі з екстремізмом мало одних лише зусиль правоохоронних органів. Тут необхідна спільна робота органів влади всіх рівнів, релігійних діячів, ЗМІ, громадських та освітніх організацій. Треба посилити цю роботу”, – сказав голова так званого “уряду” окупованого Криму.