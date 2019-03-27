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Україна звернулася до ЄС у зв’язку з облавою ФСБ на кримськотатарських активістів

27.03.2019

Україна звернулася до Європейського Союзу у зв’язку з обшуками у кримськотатарських активістів, які російська ФСБ проводить на окупованому півострові в середу.

“У п’яту річницю прийняття резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини в Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, не менше 10 затриманих”, – зазначив він.

“Ми інформуємо європейських партнерів про жахливий наступ на права людини і вимагаємо рішучої реакції”, – заявив дипломат.

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