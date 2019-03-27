У США провалив випробування найдорожчий авіаносець

У судна проблеми з підйомниками для озброєнь.



У судна, під час ходових випробувань виявили несправності в роботі парових турбін, з-за цього флоту його передадуть пізніше.

Новітній американський авіаносець класу Форд зламався під час ходових випробувань.

За їх даними, робітники виявили несправності в роботі парових турбін корабля, після чого його повернули на верф. Відзначається, що два ядерних реактора ремонту не потребують.

Таким чином, корабель передадуть американському флоту не раніше жовтня цього року – на три місяці пізніше запланованого терміну.

Також відомо, що у судна проблеми з підйомниками для озброєнь, що турбує чиновників ВМС.

Зокрема, пристрої не мають надійним програмним забезпеченням. Поки флотським стандартам відповідають лише два витяги із запланованих одинадцяти.