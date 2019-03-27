Що нового запропонує українцям Греція в туристичному сезоні 2019?

Греція четвертий рік поспіль демонструє вражаючі успіхи в туристичній галузі: 2018 рік був рекордним по відвідуваності, в країну приїхали 33 мільйони туристів (при населенні в 11 млн осіб). Важлива заслуга в цьому належить Грецької національної туристичної організації (ГНТО), яка займається просуванням грецького туристичного продукту за кордоном.

Як би ви описали унікальність Греції з точки зору туризму?

Експрес-інформація по країні

Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Афіни

Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)

Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)

Офіційна мова – грецька

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,865 (29-я в світі)

ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною

Греція — єдина в басейні Середземного моря і в цілому в Європі «країна полінезійського типу» з величезною кількістю островів і береговою лінією, яка охоплює 16 тисяч кілометрів. Разом з тим — це країна тринадцяти різноманітних за природою, клімату і ландшафту регіонів, кожен з яких володіє неповторною магією і красою у будь-який час року. Перед вами відкривається величезний вибір: поїздки по історичних місцях, активний відпочинок на природі, круїзи, яхтинг, дайвінг, життя в розкішних готелях або простих сільських будинках, оздоровчий туризм, природні термальні джерела, салони краси, релігійні та паломницькі тури. І плюс наша знаменита гастрономія, самобутня і неповторна у кожному регіоні.

Які прогнози розвитку туризму на 2019 рік, з урахуванням рекордного 2018-го?

Міністерство туризму тісно кооперується з 13 регіонами Греції, поєднуючи інтереси глобального і «домашнього» туризму, громадського та приватного сектору для отримання максимальної привабливості туристичного продукту. Продовження цієї стратегії дозволяє нам і надалі не знижувати темпів, про що говорять дані початку 2019 року: у перші два місяці приїзд громадян з-за кордону збільшився на 10% порівняно з 2018 року, прибуток від туризму в січні перевищила минулорічну на 54%.

Ми підтримуємо регіональні і глобальні проекти, такі, наприклад, як Відродження Шовкового шляху. Також приділяємо особливу увагу розвитку таких видів туризму, як wellness spa та конференц-центри, тематичні парки. З круїзів і яхтингу ми зберігаємо лідерство в Європі.

В останні кілька років Міністерство туризму позиціонує Грецію як країну, яка може бути цікава туристам 365 днів у році, включаючи зиму. Розкажіть, що можна робити у вас взимку?

Греція не тільки сама «морська» туристична країна в Європі, але і один з самих мальовничих гірських регіонів на континенті. Сніг у нас випадає рідко, тому зимова прогулянка в горах, покритих лісами, справляє незабутнє враження.

У зимовий час можна влаштувати поїздку по материковій частині країни в одну з трьох тисяч самобутніх сіл з традиційною архітектурою, відвідати містичні гірські масиви, такі як Олімп, національні парки, озера, реліктові ліси, печери. У Греції круглий рік можна займатися скелелазінням, маунтін-байком, катанням на конях і просто пішими прогулянками в горах і біля моря. Особливу увагу привертають зимові народні та релігійні свята.

Останнім часом у всьому світі стає популярними короткочасні поїздки до міста. З’явився навіть такий термін «сіті-брейк» — поїздка з певною метою на 2-3 дні. Афіни і Салоніки — два міста із зручним розташуванням, що пропонують відвідувачам широкий спектр послуг. Це культурні тури, історичні пам’ятки світового рівня (Акрополь у минулому році також отримав премію WTA -2018 як найбільш відвідуваний туристичний об’єкт в Європі), але не тільки. Ще — нічне життя, шопінг, прекрасна їжа і короткий шлях на грецьку Рів’єру з можливістю одноденних круїзів по довколишніх островах. Афіни в минулому році були нагороджені «туристичним оскаром» — премією WTA-2018 (World Travel Awards 2018), як найкраще місто в номінації «сіті-брейк».

Нарешті, у нас з’являються непогані гірськолижні курорти. Родзинка в тому, що деякі з трехтисячніков знаходяться недалеко від узбережжя. Погодьтеся, на Землі не так багато місць, де ви можете покататися в горах і за півгодини-годину приїхати на машині на пляж.

Два роки тому на туристичній виставці в Лондоні стенд ГНТО був відзначений як найоригінальніший. Які сюрпризи ви приготували відвідувачам у Києві?

Культурна програма включає музику і танці у виконанні артистів культурної асоціації «Зорба»; з грецькою музикою виступить один з українських колективів. Ми також плануємо запропонувати відвідувачам дегустацію грецької гастрономії.

Звертаю вашу увагу на веб-сайт Грецької Туристичної Організації www.visitgreece.com, де кожен може знайти місця, які будуть йому по душі.

Текст: Олександр Юрченко, журналіст, мандрівник і письменник