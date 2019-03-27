Повінь – зміна системи

Menu
Close

Італія поверне Китаю майже 800 культурних реліквій

27.03.2019

Влада Італії повернуть Китаю 796 історичних реліквій. Це найбільша кількість китайських об’єктів, що підлягають репатріації, за останні 20 років.

Археологічні знахідки були виставили на продаж в місті Ронкаделле на півночі Італії і одразу ж привернули увагу мистецтвознавців. Експерти помітили, що скульптури і посуд нагадують предмети, знайдені під час розкопок в провінціях Ганьсу, Цінхай та Сичуань. Китайські власті підтвердили їх походження.

У листопаді минулого року суд постановив повернути всі артефакти в Китай. А 22 березня 2019 року країни підписали угоду про спільну боротьбу з контрабандою творів мистецтва.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

«Ми пишаємося тим, що можемо повернути нашим друзям об’єкти, які ми знайшли, оскільки вони представляли собою ідентичність і спадщина китайського народу», – повідомив міністр культури Італії Альберто Бонизоли (Alberto Bonisoli).

Фото: italy’s Ministry of Cultural Heritage and Activities

Підписання угоди стало можливим завдяки тому, що Італія приєдналася до пекінської ініціативи «Один пояс і один шлях», спрямованої на зміцнення міжнародного співробітництва Китаю з європейськими, азіатськими і африканськими державами.

«Китай активно наполягає на репатріації об’єктів, які були розграбовані, зокрема, з китайських гробниць, – каже Квентін Паркер (Quentin Parker), фахівець з культурної спадщини в Університеті Гонконгу. – І ці артефакти відносяться до різних епох, мають різний вік і цінність».

Читайте також:   З 1 квітня будуть електронні рецепти, а до кінця року електронні лікарняні повністю замінять паперові, — Супрун

Повернені предмети мистецтва будуть представлені на виставці в Пекіні, запланованої на вересень 2020 року.

За матеріалами CNN.

Читайте також:

Леда і лебідь: при розкопках в Помпеях знайшли унікальну фреску

До 2020 року Китай запустить безпілотні поїзди, які рухаються зі швидкістю 200 км/год

У Норвегії археологи знайшли стародавнє поховання вікінгів

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *