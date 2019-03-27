Росія відправила до Венесуели фахівців з кібербезпеки, – ЗМІ

В групу російських військових, які прилетіли до Венесуели кілька днів тому, входять фахівці з кібербезпеки.

Влади США, за словами співрозмовника агентства, який побажав залишитися неназваним, вважає, що в завдання російських фахівців буде входити захист урядової киберинфраструктуры, а також допомогу прихильникам Мадуро в зборі інформації.

Нагадаємо, в столицю Венесуели Каракас прибули два літаки з російськими військовими на борту. Потрібно зазначити, що тривале відключення електроенергії у Венесуелі призвело до перебоїв у системі водопостачання ряду міст.