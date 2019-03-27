Порошенко назвав головного опонента на виборах

Президент Петро Порошенко не підтвердив, що його опонентом на виборах є олігарх Ігор Коломойський, а назвав таким главу РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Зокрема, главу держави запитали хто є його опонентом на виборах, уточнивши що це не кандидати в президенти Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко, а олігарх Ігор Коломойський.

«Коли мене запитують, хто мій союзник, з ким я готовий об’єднуватися, координувати свої дії і працювати на нього — це український народ. Хто мій супротивник? Я цього не соромлюся і кажу це відкритим текстом, тому що інші бояться це робити, — це Путін», — відповів Порошенко.

На питання про те, ким для нього є Путін, оскільки Порошенко так часто його згадує, президент не захотів відповідати.

«Я не хотів би зараз давати оцінку, хто він для мене. Підкреслюю, що Путін — це людина, який віддав наказ ввести війська РФ під час незаконного анексії Криму», — сказав він.

При цьому Порошенко порівняв з російською пропагандою сюжети про нього на підконтрольному Коломойському телеканалі 1+1. Президент повідомив, що вже підписав договір з адвокатами і подасть позов «для захисту інтересів держави».

«Коломойський втік з країни, а вкраденими грошима намагається і намагався організувати дестабілізацію ситуації в державі. Сюжети таких телеканалів дуже нагадували сюжети російського телебачення про «розп’ятому хлопчика». Цим «розп’ятим хлопчиком» намагалися затуманити голову українцям. Українці не повірили російському телебаченню, тому що знали, що це — елемент гібридної війни», — сказав він.

Глава держави висловив упевненість, що після рішення суду ні в кого не буде більше бажання використовувати ЗМІ для дестабілізації ситуації в державі.