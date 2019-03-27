Смерті подібно: у штабі Зеленського назвали найбільший страх

Глава передвиборного штабу шоумена і фронтмена студії «Квартал 95» Іван Баканов розповів, що для його лідера Володимира Зеленського найбільший страх – це стати таким політиком, як нинішня влада.

«У нинішньої влади є сильна команда професіоналів, але тільки до чого вона привела країну? Повірте, що у Володимира найбільший страх — не стати такими, як вони. Щоб люди не сказали, що він такий же. Але зверніть увагу, що спочатку опоненти говорили, що Володимир Олександрович не зможе скласти ніякої виборчої програми. Про, диво — виявилося, що програма є», — зазначив Баканов.

За його словами, Зеленський працював над своєю передвиборною програмою, щонайменше, 7 місяців і провів кілька робочих зустрічей з експертами, а кожен пункт виносився на обговорення з народом.

На питання, чи розуміє команда Зеленського, що якщо обдурить своїх волонтерів, виборців, то рейтинг шоумена впаде нижче, ніж у президента, Баканов відповів ствердно.

«Так, ми це розуміємо. Володимир Олександрович не боїться програти, він боїться бути як всі попередні політики. Для нього це смерті подібно», — додав штабіст Зеленського.