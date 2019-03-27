У США помер один з головних радників часів “холодної війни”

Він був “магістром Йодой” Пентагону.



У США помер один із головних військово-политетических радників при декількох адміністрації Ендрю Маршалл, якого в Пентагоні називали “магістром Йодой”. Йому було 97 років.

“Будучи далекоглядним, своєрідним, вільним від політичного і бюрократичного мислення людиною, Маршалл перетворив цей пост в центрі в продовження себе. Йому приписують вирощування деяких провідних аналітиків Вашингтона”, – пише видання.

З 1949 року Маршалл працював у “мозковому центрі” Rand Corporation, розробляючи разом з колегами та іншими центрами ядерну стратегію США в роки холодної війни, а пізніше, в 1970-х при Річарда Ніксона, був уже на посади в Пентагоні, де аналізував військовий потенціал Радянського Союзу.

На своїй посаді лідера аналітичного центру при Міноборони США Маршалл, крім основної роботи протягом 42 років – виявлення загроз для країни – також ратував за глобальне лідерство Америки і наполегливе просування демократії в інших країнах.

Крім того, департамент “Йоди” моделював можливі майбутні загрози і рапортував керівництва Пентагону про те, наскільки ймовірний той чи інший сценарій.

На пенсію пішов у 2015 році у віці 93 років. Його крісло в центрі зайняв Джеймс Бейкер.