Новгородський віце-губернатор відмовив депутатам у праві стежити за витратами бюджету

В уряді Новгородської області вважають, що регіональні законодавці не вправі контролювати видатки обласного бюджету. Принаймні, так стверджує лідер фракції ЛДПР в Новгородської обласної думи Олексій Чурсіна, процитувавши колегам відповідь на свій запит, отриманий від високопоставленого регіонального чиновника.

За словами депутата, він намагався з’ясувати, у що обійшлася обласному бюджету поїздка делегації новгородського уряду в Японію. Запит був направлений на ім’я губернатора регіону, однак відповідь лише через два місяці вчинив за підписом заступника губернатора Максима Владимирова, уточнив лідер опозиційної фракції.

«Колеги, ви не повірите, що в цій відповіді міститься! Там написано, що ми з вами не маємо право контролювати витрати бюджетних коштів. Уряд не цікавить ані думка жителів Новгородської області, ні думка депутатів. Є чітке бажання витратити кудись грошові кошти, а відзвітувати — вибачте, це не до нас», — наводить слова Олексія Чурсинова видання «Новгород.ру».

Про реакцію колег Чурсинова по обласній думі не повідомляється.

На черговому засіданні регіональні законодавці внесли ряд змін до обласного закон про бюджет регіону на 2019 рік і плановий період до 2021 року.