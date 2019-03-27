Псковський депутат оштрафований на ₽700 тис. з-за сцени вбивства офіцера ФСБ в серіалі НТВ

Московський окружний військовий суд оштрафував на 700 тис. рублів депутата поселення Острів Псковської області Аркадія Маркова, якого звинувачували за частиною 2 статті 205.2 КК РФ («Виправдання тероризму») з-за публікації в соцмережах фрагмента серіалу НТВ. Про це повідомляє «Медиазона».

Напередодні, 26 березня, прокурор запросив для Маркова шість років колонії загального режиму. Сам депутат заперечував провину і вимагав припинити кримінальне переслідування, оскільки в його діях немає складу злочину.

За версією слідства, в кінці 2016 року депутат Марков опублікував на своїх сторінках «ВКонтакте» і на сайті cont.ws уривок з серіалу телеканалу НТВ «Гра. Реванш» зі сценою вбивства полковника ФСБ. У сцені головний герой Бєлов вбиває полковника Мідника. В їх останньому діалозі Бєлов говорить Меднику, що той порушив радянську присягу. Однак раніше, «Медиазона», вивчивши сюжет серіалу, писала, що насправді офіцер ФСБ загинув із-за своїх зв’язків з головним антагоністом другого сезону — впливовим бізнесменом Сергієм Грачовим, який викрав дочку Бєлова.

Депутат Марков вважає себе громадянином СРСР «за фактом народження і по закону» — він переконаний, що Російської Федерації де-юре не існує. Саме ці переконання ФСБ ставить йому як злочинні. За версією слідства, розмістивши ролик, а потім написавши коментарі до цим постам, Марков публічно виправдовував тероризм і закликав до нього, бажаючи насильно змінити державний лад і повернутися до Конституції СРСР зразка 1977 року.

Сам депутат заперечує авторство постів та коментарів до них.

Захист депутата збирається оскаржити це рішення і домагатися визнання невинності Маркова.