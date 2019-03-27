Політолог: Візит Бойка до Москви — сокирний обман своїх виборців

Експерт впевнений, що ні Медведчук, ні Льовочкін, ні Рабінович вже не розглядають Бойко в якості лідера на парламентських виборах

Останнє обіцянку Бойко, мабуть, переплюнув більшість з даних раніше іншими кандидатами. Таку думку висловив політолог Данило Богатирьов на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Юрій Анатолійович змотався в Москву прямим рейсом, що зовсім недоступний для простих смертних, і пообіцяв забезпечити знижку Україні знижку на газ. Так що, в разі його обрання президентом, ми будемо купувати газ не по 217 доларів за тисячу кубометрів, як зараз, а вже по 260. Ой, так це ж не знижка!», — пише Богатирьов про «результати» візиту до Москви Юрія Бойка.

На думку політолога, Бойко займається навіть не популізмом, а «незграбним обманом своїх виборців». Однак це не все, що можна поставити в провину одіозного кандидата з точки зору експерта: «одіозний союз Бойко-Медведчук-Рабинович вигадує все більш витончені небилиці для повернення всієї повноти влади в свої руки, то вони самі опозиційні, то у них знижки на газ, то вони перемогти на виборах президента надумали. Що стосується останньої мрії «трійці», то для всіх учасників цієї політичної ОЗУ з самого початку було зрозуміло, що їх кандидат Бойко — непрохідний. Ні в крісло президента, ні навіть у другий тур перегонів».

Називаючи ці дії політиків фарсом, Богатирьов висловлює подив, «тим більше, якщо вже сьогодні зрозуміло, що ці заходи не допомагають, адже показники прихильності виборців до Бойка продовжують падати все нижче і нижче. Прямо передвиборна «антикампанія» вийшла… Скажімо так: у цього політпроекту, як і у одного з членів ЗаЖОП, була мрія (ні, не «сильна, вільна Україна») — повернути кермо енергетичного панування і подарувати Петру Олексійовичу, в обмін на закриття кримінальних справ (наприклад, справи «вишок Бойка»), крісло президента на другий термін. Але і цей план, судячи з усього, провалений».

Політолог упевнений, що ні Медведчук, ні Льовочкін, ні Рабінович вже не розглядають Бойко в якості лідера на осінні парламентські вибори, «бо всі завдання своїх ляльководів (включаючи Порошенко) Юрій Анатолійович успішно провалив. Бойко для них — тимчасовий технічний кандидат, з певним набором завдань, з якими, як зазначено вище, він так і не впорався».

У зв’язку з цим, він робить прогноз -після президентської гонки, Бойко залишиться не тільки за бортом виборчих симпатій, але і з корабля його нинішніх ситуативних соратників його, найімовірніше, викинуть, якщо досі цього не зробили (поза публічній площині). Та й взагалі, продовження політичної кар’єри після таких кульбітів навряд чи представляється можливим.