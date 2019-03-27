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Олександр Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента України

27.03.2019

Кандидат у президенти України Олександр Мороз відкликав свою кандидатуру з виборів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Рішення про відмову від участі у виборах було прийнято на політраді партії, повідомив він.

«Політрада партії, яка висунула мою кандидатуру на пост Президента України, на своєму засіданні проаналізував хід виборчої кампанії і зробив обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонною фальсифікації виборів», — написав Мороз.

«Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії — політичному фарсі, змирившись з його суттю. Враховуючи викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост Президента України», — зазначається в оприлюдненій заяві.

 


Олександр Мороз /Facebook

Оскільки прийом ЦВК заяв кандидатів про відмову від участі вже завершений, ім’я Олександра Мороза залишиться у виборчому бюлетені, однак буде відзначено печаткою «Вибув».

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