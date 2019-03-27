Олександр Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента України

Кандидат у президенти України Олександр Мороз відкликав свою кандидатуру з виборів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Рішення про відмову від участі у виборах було прийнято на політраді партії, повідомив він.
«Політрада партії, яка висунула мою кандидатуру на пост Президента України, на своєму засіданні проаналізував хід виборчої кампанії і зробив обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонною фальсифікації виборів», — написав Мороз.
«Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії — політичному фарсі, змирившись з його суттю. Враховуючи викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост Президента України», — зазначається в оприлюдненій заяві.
Олександр Мороз /Facebook
Оскільки прийом ЦВК заяв кандидатів про відмову від участі вже завершений, ім’я Олександра Мороза залишиться у виборчому бюлетені, однак буде відзначено печаткою «Вибув».