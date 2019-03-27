У Вінниці «Нацкорпус» блокує мітинг на підтримку Порошенка

У Вінниці В середу представники «Національних дружин» і «Національного корпусу» перекрили рух Хмельницьким шосе та готують протестну ходу до місця проведення зустрічі Петра Порошенка з вінничанами.

«Наша акція протестна, тут зібралися представники «Національних дружин» Вінниччини, під’їхали наші колеги з інших регіонів, також в акції беруть участь представники «Національного корпусу». Ми хочемо прийти на зустріч президента з винниччанами і поставити йому запитання, де обіцяні «відрубані руки» корупціонерів, зокрема Свинарчуков, пройдемо ходою до місця зустрічі, щоб заявити свою позицію і почути його відповіді», — повідомив співорганізатор акції, голова «Національних дружин» Вінниччини Андрій Вербецький.

За його словами, участь в акції беруть близько 200 осіб, в основному молодь, вони мають намір пройти від площі Гагаріна до площі імені Стуса, де запланована зустріч Порошенка з вінничанами.

Учасники акції несуть опудала в національних сорочках з символічно обрубаними руками, «стікаючи кров’ю», і свинячими головами», гасла «Геть з посад, кровопивці», «Сепарів за грати» та інші.

Зараз проявів агресії з боку учасників акції не спостерігається.

В даний час поліція зупинила рух колони.