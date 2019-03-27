Зеленський оригінально відповів Вакарчуку на флешмоб

Шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський оригінально відреагував на флешмоб #ГолосуюНепоПриколу, який запустивши співак Святослав Вакарчук.

На своїй сторінці у фейсбук він виклав фото і підписав:

“Щоб не бути «ПО Приколу», вирішили бути серйозними, як всі) #квартал95“

Нагадаємо, популярний український співак Святослав Вакарчук звернувся до українців із закликом проголосувати на виборах президента свідомо, а не по приколу. Своє звернення він розмістив в Instargam.

За словами Вакарчука, відмовившись балотуватися на найвищий пост в державі, він не відмовляється від власної відповідальності за долю країни, не збирається залишатися в стороні, і не має право мовчати.

Співак наполягає на тому, що майбутнє не можна виграти в лотерею, а свобода вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.

“Вибори Президента України для мене не “прикол”. Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, які віддавали свої життя і віддають прямо зараз, щоб ми з вами могли вільно обирати», – написав Вакарчук.