У Німеччині стався витік аміаку на льодовому стадіоні: є постраждалі

Пожежники проводять масштабну операцію.



У німецькому місті Штраубінг в результаті витоку токсичного аміаку на місцевому льодовому стадіоні постраждали щонайменше 14 осіб.

Поліція повідомляла спочатку про 60 постраждалих, проте пізніше скоригувала дані.

Повідомляється, що витік аміаку стався вранці в середу під час ремонтних робіт на стадіоні.

Пожежники проводять масштабну операцію на льодовому стадіоні, серед них є кілька постраждалих.

Постраждалі в основному скаржилися на подразнення очей і дихальних шляхів.

Із-за витоку евакуювали найближчу школу і мешканців прилеглих будинків. Місцевим жителям радять уникати району, де стався витік, і тримати двері і вікна закритими.

Аміак (NH3) – безбарвний отруйний газ з різким задушливим запахом. З’єднання, що складається з азоту і водню, має корозійний вплив на легені, шкіру та очі, вдихання високих концентрацій може викликати небезпечні для життя травми. Аміак і продукт його перетворення амоній є забруднювачами повітря, які значною мірою сприяють деградації земельних і водних екосистем.