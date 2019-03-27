У Марганці п’яний депутат влаштував стрілянину в кафе — ЗМІ

Депутат Марганецької міської ради випив і почав стріляти, а коли його попросили зупинитися, заявив, що він — «господар міста», повідомляє ЗМІ.

У Марганці Дніпропетровської області місцевий депутат влаштував стрілянину під час відпочинку в одному з кафе. Про це в середу, 27 березня, повідомляє місцеве видання DP.

Інцидент стався напередодні, близько 17 годин. А його фігурантом нібито став депутат Марганецької міськради, голова Марганецької організації партії Батьківщина Олександр Бондаренко.

«Депутат Марганецької міської ради Олександр Бондаренко вживав алкогольні напої в ресторані. Після цього він дістав зброю і почав стріляти в закладі. Коли його попросили припинити, чоловік відмахнувся і сказав, що «господар міста», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі поліції області повідомили, що опитали зловмисника і свідків події. З місця злочину було вилучено пістолет Форт-12.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про хуліганство. Зловмиснику загрожує штраф або обмеження волі строком до п’яти років.