НАЗК знайшло порушення у деклараціях трьох суддів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно 5-ти посадовців за недотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Із них троє — це судді, у тому числі, один — у відставці.

Відповідальність за ці правопорушення передбачена частиною першою статті 172-6 КУпАП.

Зокрема, до суду направлено протокол стосовно В’ячеслава Зеленіна, який перед звільненням з посади судді Київського апеляційного господарського суду несвоєчасно без поважних причин подавши декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Як нагадує Резонанс, торік у грудні Вища рада правосуддя звільнити його з посади судді Київського апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

До суду направлено протокол і про адміністративне правопорушення стосовно судді Західного апеляційного господарського суду Матущака Олега, який несвоєчасно без поважних причин подавши щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Як нагадує Резонанс, торік 28 вересня указом Президента України цього суддю Львівського апеляційного господарського суду було переведено на роботу до Західного апеляційного господарського суду.

У березні 2018 року суддя Олег Матущак скаржився до ВРП на втручання в його діяльність.

Також до суду направлено два протоколи стосовно судді Рівненського окружного адміністративного суду Андрея Сала, який несвоєчасно без поважних причин подавши щорічні декларації за 2016 та 2017 роки.

За даними ЗМІ, суддя Сало не пройшов співбесіду на спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Міжнародної заради общественных експертів, відтак вибув із конкурсом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України. «Обґрунтовані сумніви щодо доброчесності судді», як зазначили міжнародні експерти, викликали, зокрема, питання його майна батьків та незадеклароване користування автомобілем «BMW X 5».