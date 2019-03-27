Глава “Укрпошти” похвалився зарплатою в 750 тисяч

Ігор Смілянський зазначив, що може відзвітувати за всі свої доходи, на відміну від критикують його за високу зарплату депутатів”.

Голова правління “Укрпошти” Ігор Смілянський розповів в інтерв’ю проекту KRYM, що його місячний оклад збільшився в 2018 році і становить 748 тисяч гривень.

Відповідне відео опубліковане на Уoutube. Смілянський зазначив, що у нього три вищих освіти в американських ВУЗах, і наголосив, що може відзвітувати за всі свої доходи, на відміну від критикують його за високу зарплату депутатів. “Місячний оклад – 748 тисяч гривень. Більшість наших співробітників вважає, що я повинен отримувати 40 тис. Це 10 зарплат листонош”, – сказав Смілянський.

Він зазначив, що “більшості людей простіше сприймати депутата, який офіційно отримує $300, живе в Конча-Заспі в триповерховому будинку і їздить на Mercedes”. “Вони знають, що він вкрав, але скільки точно, не знають, а моя зарплата відома”, – сказав Смілянський.