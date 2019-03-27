Особливості лікування гепатиту С інноваційним препаратом Софосбувир

На жаль, з кожним днем кількість пацієнтів з гепатитом С (ВГС) тільки зростає. Не так давно провідні фармацевтичні компанії почали випускати інноваційні ефективні противірусні засоби, які можуть позбавити від хвороби в 95-99% випадків. Одним з таких препаратів по праву вважається Софосбувир. Але для того, щоб лікування гепатиту С пройшла результативно, необхідно дотримувати рекомендації лікаря. Наприклад, перед лікуванням не завадить поцікавитися, що не можна їсти при прийомі Софосбувира. Про це і піде мова в даній статті.

Особливості харчування під час лікування ВГС Софосбувиром

У багатьох пацієнтів виникає маса питань про те, що можна їсти і чого не можна під час лікування гепатиту С Софосбувиром. Щоб терапія пройшла результативно, слід дотримуватися елементарних правил здорового способу життя, особливо правильного раціону харчування.

Найголовніше з’ясувати, при прийомі Софосбувира що не можна їсти, адже саме недозволені продукти можуть гальмувати одужання. Їсти під час лікування можна практично все, саме головне, щоб продукти були вірно приготовані.

На питання, що можна їсти при прийомі Софосбувира можна відповісти, що не дозволено вживання наступних продуктів:

грейпфрути і натуральний сік з них;

алкоголь;

щавель;

газовані напої;

чай, кава;

копченості;

маргарин та інші жири;

мариновані продукти і приправи.

Всі інші продукти вживати можна, тільки якщо правильно їх приготувати. Тепер ви знаєте, що можна їсти і що не можна при застосуванні препарату.

Схеми терапії засобом

Як правило, для лікування Гепатиту С виписують Софосбувир в комплексі з іншими противірусними засобами. Наприклад, при лікуванні 1-го генотипу захворювання в якості допоміжного засобу може виступати Даклатасвир, Рибавірин або ж Ледипасвир. Іноді поєднують відразу 3 медикаменту.

При лікуванні 2-го генотипу поєднують препарат з Софосбувиром і Даклатасвиром. У разі ураження печінки також допускається застосування Рибавірину.

Методика лікування ВГС 3 і 4 генотипів практично повністю збігається з 1 генотипом.

Тривалість терапії залежить від перебігу хвороби. Найчастіше курс триває від 12 до 24 тижнів.

На жаль, в мережевих аптеках препарат неможливо знайти, але можна зробити замовлення онлайн в численних інтернет-аптеках та інтернет-магазинах. Замовити медикамент на вигідних умовах можна на нашому ресурсі.

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