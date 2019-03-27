Названа причина відмови субсидії жителям Київської області

Жителі Київської області найчастіше отримують відмову в субсидії з-за боргів та недостовірні дані.

Майже 19 000 мешканців Київської області отримали відмову в наданні субсидії на оплату комунальних послуг через борги з оплати послуг ЖКГ, недостовірні дані, зазначені в декларації або з-за переїзду.

Про це повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними КОДУ, найбільш поширеними причинами відмови у наданні субсидій заборгованість субсидианта щодо сплати обов’язкової частки платежу за комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; недостовірні дані в декларації, що вплинули на встановлення права на субсидію чи визначення її розміру на суму, що перевищує 10 тисяч рублів.

Також субсидії відмовляють у разі виникнення обставин, які унеможливлюють надання субсидії – наприклад, у разі переїзду домогосподарства в інший будинок або в інше місце, або у разі, якщо під час вибіркового обстеження соціальний інспектор виявив ознаки порушення закону при призначенні субсидії або визначення її розміру на суму, що перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, КОДУ повідомили, що протягом опалювального сезону 2018-2019 років субсидію отримували 216 300 домогосподарств, тоді як 18934 домогосподарствам у такому праві відмовили.