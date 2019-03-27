У ЄС ухвалили законопроект про боротьбу з пластиковими відходами

Законопроект також передбачає збільшення квоти розділення сміття.

Європарламент схвалив заборону одноразового пластикового посуду, а також обмежив використання інших виробів разового користування з пластику.Європарламент у середу, 27 березня, схвалив законопроект, спрямований на скорочення сміття з пластику. Так, з 2021 року в Євросоюзі буде заборонено використання одноразових виробів – зокрема, пластикового посуду, ватних косметичних паличок, соломинок для пиття, – які можуть вироблятися з інших матеріалів. З 2024 року пластикові пляшки будуть продавати тільки з прикріпленими до них кришками.

Використання виробів з пластику, у яких поки немає екологічної альтернативи, наприклад, пластикових склянок і упаковок для продуктів харчування, має бути обмежена. Відповідно до законопроекту, країни ЄС повинні самостійно прийняти міри в зв’язку з цим.

Крім того, ряд одноразових продуктів, що містять деяку кількість пластику, – зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки – в обов’язковому порядку на упаковці будуть супроводжуватися вказівками про негативному впливі на навколишнє середовище.

До 2025 року не менше 77 відсотків пластикових пляшок повинні утилизовываться разом з пластиковим сміттям, до 2030 року цей показник зросте до 90 відсотків. Крім того, пластикові пляшки з 2025 року повинні як мінімум на 25 відсотків складатися з вторсировини, до 2030 року – на 30 відсотків.

Згідно з даними Єврокомісії, в рік в Європі в середньому на одного жителя припадає 31,1 кг пластикових відходів, у Німеччині – 37,4 кг. В середньому в ЄС близько третини пластикового сміття підлягає вторинній переробці, інші відходи експортуються. На частку пластику припадає 85 відсотків усього сміття у світовому океані, з них половину складають разові пластикові вироби.