У Київській області вбили молодого поліцейського, розшукують вбивцю

Дільничний розбороняв бійку в барі, після чого його знайшли без свідомості.



Працівники Вишгородського відділу поліції розшукують чоловіка, який причетний до загибелі 22-річного дільничного, повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронець довго не виходив на зв’язок. Його колеги забили тривогу і відправилися до нього додому. Дільничного знайшли за місцем проживання без свідомості.

На жаль, медикам, які прибули на виклик, не вдалося врятувати життя молодому хлопцеві. Тіло 22-річного дільничного направили на проведення судово-медичної експертизи.

За попередніми даними, поліцейський помер від крововиливу в мозок та внутрішньочерепної травми. Правоохоронці відтворили перебіг подій, які передували загибелі їх колеги. Як виявилося, недільним ввечері в одному з барів Вишгородського району сталася бійка між відпочиваючими. Поліцейський, який там теж відпочивав і знаходився поза службою, намагався їх розборонити.

В цей час хтось з присутніх вдарив його по голові, від чого чоловік втратив свідомість. Після того, як його привели до тями, хлопець пішов додому. За фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Працівники поліції відразу провели невідкладні заходи та встановили особу, ґрунтовно підозрюється у скоєнні даного злочину. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи по затриманню зловмисника.