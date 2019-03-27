Помер легендарний радянський космонавт Валерій Биковський

У Росії на 85-му році життя помер відомий радянський льотчик-космонавт і двічі Герой Радянського Союзу Валерій Биковський.

Відповідну інформацію підтвердили в Центрі підготовки космонавтів у коментарі ТАСС, уточнивши, що його не стало 27 березня.

Причина смерті не уточнюється. Про місце і дату похорону поки також не повідомляється. За даними «Павло-Посадські известия», у зв’язку зі смертю космонавта голова міського округу Павловський Посад Олег Соковиків висловив співчуття рідним і близьким.

«Валерій Федорович був для всіх жителів Павловського Посада рідним і близьким людиною. Майже щороку він приїжджав у рідне місто і зустрічався з трудовими колективами, молоддю, розповідаючи про перших космонавтів Землі. У цьому році в місті планується відкрити музей Биковського. Нехай він стане нашим внеском у пам’ять про великого земляка», – сказав він.

Валерій Биковський народився 2 серпня 1934 року в місті Павловський Посад Московської області. В 1960 році він увійшов до складу загону космонавтів одним з перших під час першого набору з ВВС.

Валерій Биковський і Зигмунд Єн

Биковський здійснив три польоти в космос загальною тривалістю 20 діб 17 годин 47 хвилин 21 секунди. Перший був в якості командира корабля «Восток-5» з 14 по 19 червня 1963 року. Тривалість польоту тоді склала 4 діб 23 години 6 хвилин.

У другому польоті, який тривав 7 діб 21 година 52 хвилини 17 секунд, Биковський також був командиром корабля «Союз-22».

Третій політ зробив в якості командира радянсько-німецького екіпажу на кораблі «Союз-31». Він був внесений у список почесних громадян Берліна.