На шоу Соловйова відбулася бійка з-за України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вигнав з ефіру експертів, які влаштували бійку в студії.

Випуск програми «Хто проти?», в рамках якого стався інцидент, був присвячений вступу в силу закону про визнання учасниками бойових дій воїнів УПА в Україні.

Так, конфлікт стався між політологом, фахівцем по Близькому Сходу Араиком Степаняном і запросили в якості експерта Грэгом Вайнером.

«А ось так говорили, коли вбивали євреїв. Мовляв, правильно робите. Хто такі євреї?» – вибухнув Степанян. На репліку блискавично відреагував Вайнер.

Використовуючи нецензурну лайку, він накинувся на опонента за антисемітські висловлювання. «Що ти брешеш, с*ка?!» – обурився експерт.

Степанян у відповідь облив Вайнера водою. Справа ледь не дійшла до бійки. Гостей програми розтягнули Соловйов зі своїм співведучим Сергієм Міхєєвим.

«Мерзотник! Він мені сказав, що я вбивав євреїв! Гнусь людська!» – продовжив перепалку Вайнер. Чоловіків довелося видалити студії, при цьому все ще звучали взаємні образи.

«Грег, до побачення зараз. Араїк, теж до побачення!» – відреагував Соловйов, попросивши охорону не підпускати експертів один до одного.