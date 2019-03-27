Розкрилася таємниця зникнення школярки під Кропивницьким

В Кіровоградській області виявили людські рештки, які можуть належати 17-річній Діані Хриненко. Дівчина зникла в серпні минулого року за загадкових обставин.

Фрагменти одягу і черепа виявили при виконанні польових робіт в 12 кілометрах від с. Суботці, де востаннє бачили дівчину. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника ГУНП в Кіровоградській області Романа Козьякова.

«Не виключаємо можливості, що останки тіла належать зниклої в Субботцах Діані Хриненко, але поки остаточну відповідь дати не можна», – зазначив Козьяков. Він також додав, що у справі Діани Хриненко затриманих немає.

Діана пропала 24 серпня. Дівчина поверталася додому, їй залишалося десь 500-600 метрів. По дорозі школярка розмовляла по телефону з хлопцем. Раптово він почув її крик: «Я стікав кров’ю!» Після цього зв’язок обірвався. На пошуки піднялося все село. Повідомлялося, що вся дорога була залита кров’ю. Також був знайдений телефон дівчини.

Перший заступник голови Нацполиции України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомляв тоді, що мова швидше за все йде про навмисне вбивство дівчини