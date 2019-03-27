«Де відрубані руки?».Нацкорпус у Вінниці зустрів президента «зі свинями і копитами»

Сьогодні, 27 березня, чинний президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Вінниці.

Відзначається, що представники Національного корпусу, які не отримали відповіді від Петра Порошенка про те, чому він не розправився з екс-заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковским, ведуть онлайн-трансляцію з мітингу.

За інформацією вінницьких ЗМІ, на площі Стуса, де повинен виступати президент, 400 представників Нацдружин. Близько 400 хлопців з плакатами «Свинарчуков Порошенка за грати» з відрізаними головами свиней і копитами готуються зустрічати президента.

Також повідомляється, що в натовпі деякі крычат: «Де відрубані руки?» «Ганьба», «Порошенко — мародер».