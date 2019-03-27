В Одесу на гуморину припливуть почесні гості

В Одесу 1 квітня прибудуть фрегати країн НАТО. В Одесу на 1 квітня заплановано візит двох бойових кораблів країн НАТО – очікується прибуття фрегата “Торонто” Військово-морських сил Канади, а також фрегата “Санта Марія” з складу іспанського флоту

Як повідомили в прес-центрі командування Військово-морських сил України, обидва кораблі входять до складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО.

“Фрегат Королівських ВМС Канади “Торонто” та фрегат ВМС Іспанії “Санта Марія” прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом з іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб”, – йдеться в повідомленні.

Також планується, що під час перебування в Одесі капітани кораблів проведуть зустрічі з українськими моряками, представниками місцевої влади, виступлять перед військовослужбовцями ВМС України візьмуть відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин. Крім того, фрегати візьмуть участь у навчаннях PASSEX спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря.

Метою маневрів буде підвищення сумісності з кораблями Альянсу та держав-партнерів.