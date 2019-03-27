НАБУ закрив останню справу про незаконне збагачення

У Національному антикорупційному бюро України не залишилося жодної справи про незаконне збагачення. Через рішення Конституційного суду довелося закрити справи, в яких під сумнів ставилося походження майна на 500 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень та 37 – у частині ст. 368-2 КК України», – сказано в повідомленні.

Загальна суму майна, законність походження якого детективи НАБУ розслідували по цих справах, склала близько 500 млн грн.

«Найчастіше мова йшла про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, чиновників центральних органів влади і суддів», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності, тому суперечить юридичної визначеності як складової принципу верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституції України».

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинності і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів повинні застосовуватися в рівній мірі до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

В Європейському союзі спростували доводи КС про цієї статті. Пізніше країни G7 закликали Украинувернуть відповідальність за незаконне збагачення