За передвиборчу агітацію у «день тиші» у соцмережах та на інтернет-сайтах відповідальності не передбачено – МВС

За передвиборчу агітацію у «день тиші» у соціальних мережах та на інтернет-сайтах відповідальності не передбачено.

Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Він нагадав, що в «день тиші» та в день голосування законом забороняється вести агітацію в засобах масової інформації, за допомогою зовнішньої реклами, тощо.

Водночас, Варченко заявив, що за агітацію у «день тиші» у соціальних мережах та на інтернет-сайтах, які не є засобами масової інформації, відповідальність не передбачена.

«МВС не може офіційно тлумачити закон, тому ми покладаємося на прямі норми закону. Зокрема, 57 стаття закону про вибори президента України забороняє у «день тиші» проводити передвиборчу агітацію, а 58 стаття говорити, що такою агітацією є оприлюднення у друкованих, аудіовізуальних та електронних ЗМІ політичної реклами», – пояснивши Варченко.

Разом з тим він додав, що, попри відсутність покарання за агітацію в Інтернеті та в соцмережах, у МВС не радять цього робити, оскільки в Україні немає сталої судової практики щодо таких випадків, і невідомо, як суди реагуватимуть на подібну агітацію.

Також Варченко нагадав виборцям, що заборонено фотографувати заповненості бюлетень та робити селфі у кабінці для голосування.