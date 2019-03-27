Порошенко стане депутатом Европарламета: зроблено заяву

Петро Порошенко має намір стати депутатом Європарламенту. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко настільки сильно повірив у свою перемогу на виборах, що вже заздалегідь почав будувати плани на майбутнє. Як відомо всім, Петра Олексійовича все не відпускають мрії про майбутнє України в ЄС … і своєму теж.

«Так, я повинен зізнатися — я буду брати участь у парламентській кампанії, як кандидат на виборах у Європарламент, після вступу України в ЄС», — заявив він.

Також він підкреслив, що ця посада буде для нього «найщасливішим моментом».

Коли ми вступимо в ЄС і за яких обставин — гарант не уточнив. Пропонував йому хто-небудь мандат заздалегідь — теж невідомо. Одні питання і нуль відповідей.

Не, ну взагалі ми тільки «за». Але у подібних випадках зазвичай прийнято говорити: «Дурень думкою багатіє».