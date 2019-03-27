Вчені розшифрували ген шизофреніків

Міжнародна група вчених виявила 413 генів, експресія яких в головному мозку пов’язана з шизофренією. Для цього вони створили статистичну модель, яка пов’язує характерну для захворювання експресію генів в головному мозку з генетичними варіантами по всьому геному.







Залучені до захворювання гени потім виявили, проаналізувавши геном понад сотні тисяч людей, у 40 тисяч з яких діагностовано шизофренія. Стаття опублікована в журналі Nature Genetics.







Шизофренія — одне з найбільш погано вивчених психічних захворювань. Складності полягають у його діагностиці (до сих пір не виявлено єдиної симптоматики захворювання), так і у вивченні та лікуванні: дослідження шизофренії сильно ускладнені тим, що вивести модельні організми з достовірними симптомами захворювання практично неможливо. Застосовувані зараз антипсихотики дозволяють тільки купірувати деякі симптоми.



Відомо, що шизофренія — успадковане захворювання, але досі генетичні дослідження цього питання не давали точних результатів (докладніше про це ви можете прочитати в нашому матеріалі «Божевілля у спадок»), хоча метод полногеномного пошуку асоціацій кілька разів вказував на наявність деяких генів-кандидатів (про це ви можете прочитати у другій частині матеріалу, «Божевілля у спадок — 2»). Тим не менше, сам метод може вказати тільки на зв’язок визначеного генотипу (а точніше — однонуклеотидних поліморфізмів) з ризиком розвитку захворювання та прояву певних симптомів, але не можуть дати інформації про експресії певних генів у тканинах.



Вчені під керівництвом Лори Хакинс (Laura Huckins) з Медичної школи Ікан на горі Синай (Нью-Йорк) вирішили розширити і систематизувати дані про генетичні маркерах шизофренії. Вони використовували статистичний метод транскриптомной импутации (transcriptomic imputation), який допомагає виявити взаємозв’язок між результатами полногеномных досліджень і досліджень транскриптома, які пов’язують експресію генів у тканинах з певними ознаками, характерними для організму. Іншими словами, такий метод дозволяє не тільки виявити генетичні варіації, характерні для певного стану, але і виділити серед них ті, експресія яких у тканинах насправді пов’язана з проявом симптомів захворювання.



Для цього вчені скористалися посмертними даними, зібраними в рамках проекту CommonMind Consortium: звідти вони взяли дані про генотипі і експресії генів у доросатеральной частини префронтальної кори головного мозку 538 осіб (254 з них хворіли на шизофренію). Вони створили статистичну модель, яка передбачає експресію певного гена у тканинах головного мозку на основі наявності певних однонуклеотидних поліморфізмів (тобто якраз на основі даних полногеномного аналізу). За допомогою такого аналізу вченим вдалося виділити близько 20 тисяч унікальних генів, варіанти яких можуть бути пов’язані з експресією генів в префронтальній корі — в основному, через вплив на інші ділянки мозку.



Для того, щоб звузити характерний для шизофренії генотип, вчені проаналізували геном 40.299 людина з діагностованою шизофренією і 65.264 здорових осіб в якості контрольної групи. На підставі цього ученим вдалося виділити 413 генетичних варіантів з експресією в 13 ділянках мозку, включаючи як дорсолатеральную частина префронтальної кори, так і, наприклад, мозочок, гиппокам, гіпоталамус, базальну ганглию та інші. Скориставшись даними про експресії генів у головному мозку в різні періоди розвитку організму людини (від раннього утробного до дорослого віку), дослідники також оцінили і те, як експресія вивчених ділянках виявляється протягом життя людини. Так, на самому початку формування мозку в утробі матері найбільш значуща експресія, характерна для шизофренії, спостерігається в первинній соматосенсорной і моторній корі, а також в дорсолатеральній і вентролатеральной частинах префронтальної кори.



Великі генетичні дослідження дуже важливі для вивчення таких успадкованих захворювань, як шизофренія. Метод, який застосували вчені в новій роботі, дозволяє істотно скоротити кількість генів, які насправді впливають на ризик розвитку захворювання через експресію в тканинах, тим самим роблячи генетичний аналіз більш точним.