Маєток Медведчука охороняють спецпризначенці та невідомі в камуфляжі

Після того, як “Національний корпус” провів акцію протесту біля будівлі Головного управління СБУ з вимогою покарати Віктора Медведчука, активісти вирушили до маєтку кума Путіна.

Кореспондент та знімальна група Радіо Свобода прибули до будинку Віктора Медведчука, який знаходиться на Старомінському шосе у мікрорайоні Водогін між Києвом та Вишгородом для висвітлення акції протесту. Як тільки журналістів помітили спецпризначенці Національної поліції, вони влаштували повний обшук транспортного засобу та перевірку документів репортеру видання і його колегам.

У цею ж годину, біля в’їзду до маєтку кума Путіна зосередилося близько трьох десятків молодиків спортивної статури в камуфляжі та без знаків розрізнення.

За словами кореспондента видання, присутність останніх правоохоронців жодним чином не обходила. Помітивши камери, невідомі зайшли на територію, що належить Медведчуку. З журналістами чоловіки розмовляти відмовилися. За інформацією від правоохоронців, люди у камуфляжі проінформовані про недопустимість провокацій.

Наразі активісти “Нацкорпусу” ще не прибули на місце події, поліція оточує та охороняє в’їзд до маєтку кума Путіна.