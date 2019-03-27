Депутату Київради спалили чергову машину

У ніч на сьогодні, 27 березня, у Києві невідомі спалили автомобіль, яким користувався депутат Київради Володимир Назаренко (фракція ВО “Свобода”)

Про це потерпілий написав у Фейсбуці.

“Чергові погрози, черговий підпал. Після недавнього спалення машини моєї матері, вкотре став отримувати погрози. Обіцяли вбити і розправитися. Дійшли, до щастя, до авто”, — написав Назаренко.

Депутата Київради уточнив, що машиною, яку підпалили, він користувався близько місяця.

“Кілька днів тому невідомі особи підходили до мене під будинок і говорили, що вб’ють мене, якщо я не припиню свою діяльність. Очевидно, це ті, проти кого я веду активну боротьбу — столична будівельна мафія, яка співпрацює з п’ятою колоною і російським бізнесом. Ми підозрюємо, хто спалив мою машину в минулому місяці. Думаю, що на цей раз авто підпалили ті ж люди. Адже стиль підпалу такий же. Так само вночі через лобове скло в машину була закинута запальну суміш, яка швидко випалює все всередині і яку важко погасити. Очевидно, що перед підпалом і тоді, і зараз на авто був поставлений маячок”, — наводять на сторінці ВГО “Сокіл” в соцмережі Фейсбук коментар Володимира Назаренка.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого невідомі підпалили автомобіль матері Назаренко.