«План «Б» губернатора Савченко

Останнім часом губернатор Миколаївської області Олексій Савченко, він же “співак ротом”, кікбоксер, екс-убозівець і банкір, намагається не світити прояви своєї життєдіяльності на публіці.

Скандал з самогубством екс-начальника Миколаївського аеропорту Волошина досить сильно вдарила по Савченко, що викликало гнів Петра Порошенка, який поставив екс-убозівця в область губернатором.

Тим більше, що в Олексія в даний час дуже важливе завдання — забезпечити максимальну кількість голосів для Папи на президентських виборах. І Миколаївську область експерти вже називають одним з основних осередків, де очікується грандіозне кількість порушень і фальсифікацій під час виборів.

Власне, для цього Олексій Савченко був поставлений “рулити” Миколаївщиною в жовтні 2016 року, незважаючи на зроблені ним численні помилки під час публічного тестування.

Результат Савченко тоді був чомусь визнаний кращим, а даний казус політтехнологи запропонували віднести до розряду гумору, і що головне для губернатора не помилки в тексті, а практична діяльність. Товариство даний формат проковтнула, і Савченко був поставлений керувати процесами в регіоні від імені Петра Олексійовича…

Враховуючи живий і безпосередній характер Олексія Юрійовича, він взявся «керувати процесами» завзято і не особливо замислюючись про наслідки, відчуваючи над своєю головою «дах» Банкової. Примудрившись тут же підставити «дах» кількома скандалами, в тому числі і самогубством героя АТО Владислава Волошина, який не побажав миритися зі стилем роботи нового губернатора…

Спочатку губернаторство Олексія Савченка, на момент призначення діючого депутата від БПП, було розцінено як спроба Порошенко порішати з місцевою «елітою», в тому числі і кримінальної, серію питань і підготуватися до виборів. Гарант Конституції розумів, що в Миколаївській області він навряд чи буде мати більшу. підтримку, і тому на посаду був поставлений колишній убозівець і банкір Савченко, покликаний «навести порядок» в даній області від імені Петра Олексійовича.

Як виявилося, Олексій Юрійович не поспішав особливо «прогинать» область і місцеву «еліту» під чинного президента, а якщо і намагався це робити, то робив в своєму стилі.

Савченко розумів, що поки він губернатор, треба «стригти купони», а область нікуди не дінеться, тим більше, що до виборів ще далеко. Він першим ділом «виписав» з Києва давнього знайомого ще з часів свого банкірського минулого на ім’я Юрій Мороз. Раніше Мороз працював начальником безпеки в банку Савченко, Яреми і Гелетея, а з приходом Савченко губернатором був призначений начальником Головного управління Національної поліції у Миколаївській області і зізнався, що хоче працювати в Миколаєві «довго».

Проте довго працювати в Миколаєві у Мороза не вийшло, бо вже занадто сильний «душок» пішов від дій Савченко і Морозу в області.

Після історії з самогубством Волошина Мороз звільнився і став виконувати функції тіньового помічника губернатора, доля якого в той момент теж висіла на волосині. Однак Савченко залишився на своїй посаді, а розслідування самогубства директора аеропорту льотчика Волошина не виявило причетність губернатора до цієї справи.

Зараз у Олексія Савченка основне завдання – показати максимально хороший результат для Порошенка на виборах. Одним з джерел підкупу виборців вже щосили використовується комплексна програма соцзахисту “Турбота”, на яку в обласному бюджеті було передбачено 70 мільйонів гривень.

В обов’язки Савченко входить також контролювати роботу комісій, спостерігачів від технічних кандидатів у президенти, запущених спеціально для досягнення результату. Також очікуються «каруселі» з «печивом» та інші «технології» вже в самому процесі виборів і при підрахунку голосів….

«У Савченка дуже негарна ситуація. Він дуже багато «недоотстегнул» на Банкову за час свого губернаторства, при цьому вирішуючи питання від імені Петра Олексійовича за выимке коштів з місцевої еліти. І робив це не дуже хорошими методами. Місцеві втомилися від Савченко, і настукали Ковальчуку Віталію. У Порошенка був дуже важка розмова з Савченко. І він буде йти на все, щоб дати «папі» результат», — розповів автору цих рядків джерело, близьке до АП.

Джерела стверджують, що Савченко вже відзвітував на Банкову про повний контроль над ситуацією з виборів – про контроль над комісіями, спостерігачами, і силовиками. Технічні питання курирує вищезгаданий Юрій Мороз – той самий колишній начальник служби безпеки банку Савченко і колишній глава Нацполиции в Миколаївській області, дуже своєчасно який звільнився рік тому.

Однак Петро Олексійович, не особливо довіряючи своєму ставленику, може влаштувати йому жорстку «підлянку» у випадку негативного результату на виборах в Миколаївській області. І сьогодні в СБУ і ГПУ тримають під сукном ряд цікавих історій з життя Олексія Юрійовича і його «соратників», в тому числі про їх ролі в розстрілі Евромайдана, зв’язки з так званою «ДНР», виведення коштів вкладників з банків – банкрутів за кордон, махінації з будівництвом і грошима ошуканих вкладників і т п.

«Савченко, Гелетей і Ярема давно стоять поперек горла Луценка і Грицака. У них давно «павукові бої» за доступ до «тіла». Приміром, коли Луценко дізнався, що миколаївський авторитет Мультик (Михайло Тітов – С. В.) переметнувся під загальні теми з Савченко, то дуже розсердився, і Титова «закрили». А потім вже нишком випустили з СІЗО під патронатом Гелетея і Савченко, який сказав, що «Мультик» буде потрібен на виборах. І Луценко це проковтнув», — розповідає джерело з оточення губернатора Миколаївської області.

І можна з упевненістю припускати, що найближчий місяць, як і найближчі вихідні будуть у Миколаївській області воістину жаркими. Масштаби очікуваної фальсифікації і порушень тут очікуються багаторазово перевищують «норму». Природно, що Олексій Савченко і його «команда» намагатиметься максимально гасити вогонь, і рапортувати «наверх» про успіхи.

А у випадку не зовсім хорошого результату для себе і свого «патрона» з Банкової, чиє тіло поки ще захищає старий партнер Савченко і Яреми Валерій Гелетей, у Олексія Савченко і його друзів, по всій видимості, давно готовий «план Б». Особливо якщо враховувати, скільки грошей було виведено з України зазначеними громадянами за останні п’ять років на закордонні рахунки і офшорні фірми.

Про це, до речі, багато міг би розповісти головний фінансист Савченко, Яреми і Гелетея Веніамін Лєбєдєв, обанкротивший кілька банків, у тому числі і «Авант Банк».

В даний час Лебедєв займається питаннями контролю за перерозподілом коштів на закордонних рахунках, і нерухомістю для себе і Олексія Савченка, у вузькому колі давно вже висловлює бажання «зробити ноги» у напрямі тихого будиночка біля океану.

Савченко і Лебедєв (він же «Веня» для своїх) давно вже фактично пов’язані родинними стосунками (жінки Савченко та Лебедєва – рідні сестри)

І можна очікувати, що в разі несприятливого для результату на виборах Олексій Юрійович Савченко таки «зробить ноги» у напрямку будиночка біля океану. Хоча, звичайно, можливі варіанти, що «робити ноги» доведеться не тільки йому….

Сергій ВЕСЕЛОВ, ОРД