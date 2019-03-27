«ОККО» і Wexler взяли «Укрзалізницю» за дизель

Залізничний монополіст вперше в 2019 році зміг провести закупівлю дизельного палива. Для цього йому довелося підвищити стартові ціни, пішовши на поступки влаштували негласний бойкот постачальникам.

27 березня відбулися два аукціону ПАТ «Укрзалізниця» (в особі філії «Центр забезпечення виробництва» на поставку 50 тис тонн дизеля очікуваною вартістю 1,412 млрд грн. Ще два аналогічних аукціону заплановано на 1 квітня. На перший тендер прийшли ПП «ОККО Контракт» (концерн «Галнафтогаз») Віталія Антонова, «Фірма «Фидея», яку включають у групу «Трейд Коммодити», і компанія «Анвитрейд» (Wexler Group Петра Белза). Крім того, у торгах прийняло участь ТОВ «Газтрим», що закуповує паливо у «Анвитрейд». Заявка ще одного учасника – української «дочки» азербайджанської державної компанії SOCAR – була відхилена з-за претензій до банківської гарантії

Перший тендер виграв «ОККО» з пропозицією 28200 грн/т з ПДВ при стартовій ціні 28252 грн/т з ПДВ (сукупна сума улову – 705 млн грн). «ОККО» з самого початку дав найкращу ціну та інші учасники просто не стали грати на зниження. Другий тендер пройшов за схожим сценарієм, але вже на користь «Анвитрейда». Компанія запропонувала ціну в 28082 грн/т з ПДВ, і перебивати її не стали ні «Окко», ні «Фірма «Фидея».

В результаті улов «Анвитрейда» оцінюється в 702 млн грн.

Ці ціни трохи вище вартості крупнооптових залізничних партій дизеля, які, за даними Enkorr, на 25 березня становили 26700-26900 грн/т, Але у залізничників не було іншого виходу, як виставити очікувану вартість вище ринкової. «Укрзалізниця» вже квартал не могла провести жодного тендеру, з-за чого продовжувала старі контракти і зіткнулася з дефіцитом.

«У зв’язку з тимчасовим припиненням централізованого постачання дизельного палива регіональні філії зобов’язую терміново вжити заходів щодо економії витрат палива», – говорилося в телеграмі за підписом члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Іренеуша Василевського, що потрапила в ЗМІ наприкінці лютого.

На тендери, оголошені ще в грудні, трейдери просто не приходили, заявляючи, що очікувана ціна в 26550 грн/т занадто низька. «Ми не подавали свої пропозиції, в торгах участі не брали. Невигідні умови постачання, не бачимо економічної доцільності», – заявляли тоді в WOG. Аналогічні позиції займали «Анвитрейд», «Сокар», «ОККО» та інші.

Втім, раніше стартові ціни на рівні опту не бентежили деяких трейдерів. У 2018 році поставки для «Укрзалізниці» майже повністю були «окуповані» двома групами. Перша була представлена компаніями «Серпень пром», «Фірма Фидея» і «Торум», яких називали «клонами» скандально відомого ТОВ «Трейд Коммодити», яке пов’язують з оточенням народного депутата від БПП, т. зв. «адвоката Харкова» Олександра Грановського.

А другу групу репрезентує саме «Анвитрейд», що належить по паперів чолі Wexler Group Петру Белзу. Як писали, «Анвитрейд» займається імпортом нафтопродуктів, що надходять в Україну за трубопровідного транспорту (нафтопродуктопровід компанії «Прикарпатзахідтранс», за яким в Україну поставляється дизель виробництва підконтрольної Кремлю НК «Роснефть»). За даними Консалтингової групи А-95, в 2018 році «Анвитрейд», «Оптимусойл» і «Термінал Ойл» сумарно імпортували 946,5 тис. т дизельного палива. Це на 26% або 194,3 тис. т перевищує обсяг імпорту 2017 р. За цей час частка Wexler Group в загальному обсязі українського імпорту дизеля зросла з 14,3% до 16,4%, забезпечивши їй першість серед всіх учасників ринку (на другому місці рейтингу опинилася «БНК-Україна»).

ЗМІ вже не раз писали про близькою зв’язку Wexler Group з іншим посередником – групою Glusco Нісана Моїсеєва, з яким Белз, за його словами, підтримує дружні і ділові відносини”. У Моїсеєва, в свою чергу, як мінімум дружні стосунки з кумом Володимира Путіна з Віктором Медведчуком. У 2016 році журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» міжнародного проекту «Радіо Свобода» зафіксували Моїсеєва в компанії прилетів чартером з Москви Медведчука, з яким Нісан тепло обійнявся на прощання. Втім, ці взаємозв’язки не сильно бентежать «Укрзалізницю», яка продовжує заправляти свої дизель-поїзда виробленим «Роснефтью» паливом.