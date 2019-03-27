Ігор Насалик отримав 2,5 млн гривень за відсотками від банківських вкладів

Протягом минулого року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик отримав близько 2,5 мільйона грн процентів від банківських вкладів.

Згідно декларації, за минулий рік міністр отримав приблизно 547,5 тис. грн заробітної плати. Крім того, Насалик отримав більш 2,377 млн грн відсотків по вкладах “Ощадбанку”, близько 35 тис. грн відсотків з вкладу у “Приватбанку” і близько 170 тис. грн за відсотками в “Укргазбанку”.

За даними щорічного декларації, 12 тис. доларів і близько 40 тис. грн міністр тримає на рахунках в “Ощадбанку”, 1,2 млн доларів – в “Укргазбанку”.

Крім того, у власності сім’ї міністра: три земельні ділянки в Київській області, будинок в Козині, квартира, три автомобіля і два машиномісця. При цьому Насалик задекларував 10 антикварних виробів, 11 годин, 6 картин, а також 7 ювелірних виробів і три шуби у дружини.