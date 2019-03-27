«Це схоже на теплу зустріч?»: Журналіст показав, як бійці полку «Азов» розмовляли з Порошенком

Зустріч президента України Петра Порошенка з бійцями полку «Азов» не була приємною для глави держави. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Сергій Іванов.

Він опублікував відповідне відео з метою спростувати твердження ряду авторів про те, що та зустріч на передовій пройшла в теплій і дружній обстановці, а головнокомандувача зустрічали чи не оплесками.

На ролику можна бачити, що «азовці» не стали вітатися з Порошенком, відповіла на привітання тільки командира полку. Перше, про що запитали президента, про це корупції в оборонній сфері. В момент, коли мова зайшла про діяльність колишнього заступника глави РНБО Олега Гладковського, Порошенко вимагає вимкнути камеру.

«Цікаво, звідки він знає, що листування, показана Бигусом, і листування в матеріалах справи не збігаються? Невже хтось порушив таємницю слідства? Якщо так, то хто?», — запитує журналіст.

Далі президент стверджує, що він заборонив з’являтися на передовій всіх кандидатів на найвищу посаду в країні.

«До речі, буквально днями читав повідомлення І. Геращенко про те, що, мовляв, жоден кандидат крім Порошенко не їздить на фронт. А як їздити, якщо він заборонив?», — продовжив Іванов.

На відео видно, як начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко вимагає солідарної підтримки Порошенко. Це обставина журналіст називає перевищенням повноважень.

Крім того, бійці цікавилися у президента про саботажі розслідування вбивств під час Революції гідності і затримання ветерана «Азова» Дмитра Кухарчука. Після бесіди з президентом військові прямо кажуть, що не задоволені відповідями.

«Як ви вважаєте, це схоже на теплу зустріч? Мораль дуже проста: не треба вважати військових тупим гарматним м’ясом, яким субординація завадить поставити актуальні і незручні питання в обличчя Головнокомандувачу. Ну і брехати не треба», — резюмував Сергій Іванов.



