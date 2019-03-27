«Нацкорпус» розписав маєток Медведчука нецензурною лайкою

Сьогодні ввечері активісти «Національного корпусу» і представники «Національних дружин» приїхали до будівлі одного з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Маєток Медведчука знаходиться на Старомінському шосе у мікрорайоні Водогін, який розташований між Києвом та Вишгородом. На акцію протесту під будинок кума Путіна приїхало близько сотні націоналістів.

Активісти розписали паркан маєтку нецензурними словами, якими в Україні футбольні фанати та політично активна молодь часто називає президента РФ. Націоналісти закидали територію помешкання Медведчука піротехнікою. Також активісти зазивали вийти до них спортивних молодиків, які до їх приїду охороняли будинок політика, а згодом сховалися за парканом.