Мей розповіла, коли подасть у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів щодо Brexit, якщо парламент підтримає її варіант угоди.

Вона заявила депутатам від Консервативної партії, що не буде відповідальною за наступний етап, – передає Громадське.

Водночас Мей не вказала дату своєї відставки. Нагадаємо, три члени уряду Мей подали у відставку через Brexit.

Піти зі своїх посад вирішили заступник міністра у справах бізнесу та промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров’я Стів Брайн.