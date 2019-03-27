Ніяких компромісів по Криму і Донбасу не буде, — Порошенко

Президент України Петро Порошенко відкидає можливість поступок на переговорах про мир, наполягаючи на тому, що Крим і Донбас — це Україна. Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам 27 березня. Нагадаємо, раніше Порошенко назвав свого головного суперника на виборах.

При цьому Порошенко підкреслив, що допускає різні формати переговорів з РФ про мир за умови сильної позиції нашої держави, а звільнення Криму називає своїм пріоритетом.

«Ми не збираємося торгувати з Кримом, як деякі. Ми не збираємося говорити, що Крим — це коли-небудь потім. І в цьому був мій меседж, що Крим буде одним з перших пунктів у порядку денному», — заявив глава держави.

За його словами, на Україну працює багатонаціональна платформа з деокупації Криму, створена в т. ч. у форматі Генеральної асамблеї ООН. Саме завдяки цій солідарності міжнародне співтовариство посилює «кримські» санкції проти РФ, а також санкції за збройну агресію в Україні.

«Санкції по Криму, санкції по Донбасу, санкції по Керченській протоці, санкції, санкції… Це ціна, яку Росія зараз платить за агресію проти України», — підкреслив Порошенко.