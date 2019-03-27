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Xiaomi готує до презентації смартфон Mi 9X: характеристики і дата виходу

27.03.2019

Xiaomi працює над смартфоном Mi A3, зараз стали відомі всі подробиці про версії пристрою для Китаю.

Новинка вийде на ринок з назвою Mi 9X. Смартфон Xiaomi, якщо вірити витоками, оснастять 6.4-дюймовим AMOLED-дисплеєм з 2.5 D-склом, подэкранным сканером відбитків пальців, роздільною здатністю Full HD і співвідношенням сторін 19.5:9., інформує портал gagadget.com.

За роботу нового Xiaomi відповідатиме 11-нанометровий процесор Snapdragon 675. Він встановлений в Redmi Note 7 Pro.

Xiaomi Mi 9X отримає 6 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ пам’яті, 64 ГБ ПЗУ, 32-мегапіксельну фронтальну камеру і потрійну основну

Xiaomi Mi 9X отримає 6 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ пам’яті, 64 ГБ ПЗУ, 32-мегапіксельну фронтальну камеру і потрійну основну. Перший модуль Sony IMX586 на 48 Мп, другий на 8 Мп і третій на 13 Мп. Смартфон Xiaomi також оснастять акумулятором на 3300 маг з підтримкою швидкої зарядки QC4.0+ (18 Вт). Пристрій буде працювати на Android 9 Pie з оболонкою MIUI 10.

Смартфони повинні представити вже в наступному місяці з цінником в районі 255 доларів США.

Смартфони повинні представити вже в наступному місяці з цінником в районі 255 доларів США

Раніше повідомлялося, що Xiaomi представила Redmi Note 7 в Україні. Xiaomi презентувала на українському ринку довгоочікуваний смартфон з вражаючою конфігурацією за особливою ціною. Глобальний лідер в області технологій Xiaomi оголосив про запуск в Україні Redmi Note 7 — флагмана самостійного бренду Redmi. В одному з інтернет-магазинів гаджет можна придбати всього 5555 грн.

Xiaomi Redmi Note 7 — перше пристрій лінійки Redmi Note, має радикально новий дизайн, покритий Corning® Gorilla® Glass 5 з обох сторін. Чудовий повноекранний дисплей Xiaomi з співвідношенням сторін 19,5:9 і каплевидным вирізом має діагональ 6,3 дюйма і дозвіл 2380х1080. Висока щільність пікселів і чудова передача кольору (84% колірного простору NTSC) забезпечують одне з кращих зображень у своєму класі.

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Технології

На задній панелі Xiaomi Redmi Note 7 розташований датчик Samsung ISOCELL Bright GM1 -CMOS-сенсор з підсвіткою, який має 48000000 пікселів. Коли Ви робите фото, сенсор використовує технологію Samsung Tetracell, що об’єднує 4 сусідніх пікселів в один великий. Це значно збільшує світлочутливість і робить 12 Мп знімки більш яскравими і чіткими навіть при слабкому освітленні.

Більш того, камера Xiaomi Redmi Note 7 підтримує новітні AI-функції, такі як Нічний режим, AI розпізнавання сценаріїв, AI Beautify, AI Портретний режим, які дозволяють користувачам з легкістю робити чудові знімки.

Нагадаємо, що Xiaomi випустила інтелектуальну камеру.

Раніше Hyser повідомляв, що Xiaomi випустила заміну MIUI.

Також Hyser писав, що Xiaomi розсекретила важливу технічну особливість Mi A3.

 

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