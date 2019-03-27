Камера нового смартфона Huawei визнана кращою в світі: оцінки експертів вражають

Huawei P30 Pro отримав найвищі оцінки від експертів.

Камера представленого сьогодні смартфона Huawei P30 Pro визнана експертами DxOMark кращою на ринку на поточний момент, вона очолила рейтинг. Пристрій отримало загальну оцінку на рівні 112 балів, випередивши на 3 бали камери пристроїв Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro і Samsung Galaxy S10 Plus, інформує портал znaj.ua.

Якщо ж оцінювати тільки фотографічні можливості, то новий флагман встановив нову планку на недосяжному рівні 119 балів. Втім, це було цілком очікувано, адже конкуренти ще не можуть похвалитися настільки крутими показниками.

Компанія не збрехала щодо 10-кратного зума без втрати якості

Настільки вражаюча кількість балів присвоєно, в основному, завдяки високоякісному і збільшення ефекту боке. Варто відзначити, що компанія не збрехала щодо 10-кратного зума без втрати якості. Самі по собі фото виглядають дуже навіть якісними.

Крім того, камера забезпечує чудовий результат зйомки в умовах слабкої освітленості. Точно такими ж можливостями міг похвалитися і Google Pixel 3, який хоч і має одиночну камеру, але ИИ допомагає налаштовувати її так, щоб фотографії здавалися максимально якісними.

Раніше повідомлялося, що Huawei представила революційні камерофони. Huawei P30 Pro отримав вигнутий з боків 6.47-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів, вбудованим сканером відбитків пальців і вирізом-крапелькою. Всередині — флагманський восьмиядерний процесор Kirin 980 власної розробки компанії, який непогано показав себе в Mate 20 Pro.

Крім того, камера забезпечує відмінний результат при зйомці в умовах слабкого освітлення

Оперативної пам’яті 6 або 8 гігабайт, обсяг флеш-накопичувача становить 128 або 256 гігабайт (в деяких регіонах — до 512 ГБ). Підтримуються карти пам’яті незвичайного формату NM (Nano Memory). Виробник використав 9-шарове покриття для цікавих переливів світла на скляної задньої панелі. Доступно п’ять кольорів. Корпус захищений від води й пилу за стандартом IP68.

Стандартний Huawei P30 зустрічає 6.1-дюймовим екраном з «крапелькою» і таким же дактилоскопічним сенсором, але звичайним ефектом 2.5 D замість вигинів. У нас буде продаватися версія з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті без можливості розширення.

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Технології

Є й інші конфігурації з 8 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ пам’яті і накопичувачем на 64/128/256 ГБ. Ззаду встановлена інша система камер (про це трохи пізніше), кольорів корпусу теж шість. Повноцінного захисту від води тут немає — тільки від бризок IP53. 3.5-мм аудіороз’єм є тільки в стандартному P30.

На тильній стороні Huawei P30 Pro цілих чотири камери. Основна отримала 40-мегапіксельний великий сенсор формату 1/1.7″ з новою схемою світлофільтрів RYB (жовті замість зелених), що дозволяє захоплювати на 40% більше світла. В парі з светосильной оптикою f/1.6 це дозволяє робити яскраві знімки мало не в непроглядній темряві.

Нагадаємо, що Huawei залишається на європейському ринку.

Раніше Hyser повідомляв, що Huawei випустить два смарт-телевізора приголомшливих розмірів.

Також Hyser писав, що в інтернеті опублікована інформація про нові моделі Huawei.