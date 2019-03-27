Вибори президента України 2019: які документи потрібно взяти на ділянку

Українцям надали корисні поради щодо участі у виборах президента, які відбудуться в неділю, 31 березня.

Для голосування виборцю необхідно з’явитися на виборчу дільницю у день проведення виборів, повідомляє портал znaj.ua. На виборчій дільниці виборець має отримати один чистий бюлетень. Для цього він повинен надати члену дільничної виборчої комісії документ, що підтверджує його особу та громадянство України.

На виборчій дільниці виборець має отримати один чистий бюлетень

Якщо виборець голосує на звичайній виборчій дільниці, то йому необхідні:

— паспорт громадянина України;

— тимчасове посвідчення громадянина України (для тих, хто отримав громадянство недавно);

— військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Якщо виборець голосує на закордонній виборчій дільниці, то йому знадобляться:

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

— паспорт;

— службовий паспорт.

Перед виборами необхідно перевірити наявність свого імені у списку виборців

У разі помилки при заповненні бюлетеня виборець може звернутися до комісії та повідомити про це, попросивши новий бюлетень. Щоб його отримати, виборцю необхідно буде написати письмову заяву. Після цього він отримає інший бюлетень.

Варто нагадати ще один важливий нюанс — перед виборами необхідно перевірити наявність свого імені у списку виборців. Це можна зробити як в приміщенні дільничної виборчої комісії, так і онлайн, користуючись офіційним сайтом Державного реєстру виборців.

Перевірити своє прізвище у списках можна дільничної виборчої комісії, до якої належить виборець. У вивішених списків необхідно знайти своє прізвище. Ще один спосіб з’ясувати свою наявність у списку – прийти у відділення ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації з паспортом.

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Суспільство

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підписав закон про вибори в Україні. Про це стало відомо у вівторок, 26 лютого. Відповідні дані містить картка законопроекту №9524. Даний законопроект вносить зміни в закон про вибори президента, народних депутатів і про місцеві вибори. А саме забороняє допуск спостерігачів з Росії на вибори в Україні.

Тепер громадянам Росії або особам, ініційованим або внесених державою-агресором, буде заборонено брати участь у виборчому процесі в Україні. Цей закон набуде чинності на наступний день після його публікації в офіційній пресі.

Відомо, що раніше цей документ підтримала Верховна Рада України. Після того, як Росія заявила про намір направити в Україну спостерігачів на вибори президента україни 31 березня 2019 року у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Нагадаємо, що стало відоме ім’я найпопулярнішого кандидата в президенти.

Раніше Hyser повідомляв, що з’явилися декларації головних кандидатів президентської гонки.

Також Hyser писав, що відомий телеведучий спрогнозував, чим закінчаться вибори.