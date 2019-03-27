Експерти розповіли про вправах, які знімуть весняну нудьгу

Спорт рятує від весняної депресії.

Експерти розповіли вправи для того, щоб розпрощатися зі своїми нав’язливими думками, передає Politeka.

Однак не потрібно переборщувати — самоизнасилование ніяк не сприяє гарному настрою, так провокує викид гормону кортизолу.

По-перше, для боротьби з депресією, іноді досить систематичних прогулянок. Вони по своїй ефективності порівнянні з багатьма антидепресантами. Вони дають корисну фізичне навантаження, а також можливе соціальна активність — адже ви навколо багато людей.

По-друге, дуже корисний біг. Вони дозволяють створити стимул до руху та активності. Також регулярний крос, якщо не переборщувати, вкрай корисний для серцево-судинної системи. Самі кроси допомагають позбутися від негативних думок.

По-третє, дуже допомагають групові тренування і фітнес. Тут два позитивні фактори: фізичне навантаження, а також соціальний контакт.

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Технології

Нагадаємо, ми писали про те, що при весняної депресії більше білкової їжі

Білок – один з кращих джерел енергії та амінокислот. Він прискорює метаболізм за рахунок інтенсивного спалювання молекул жиру, покращує пам’ять, стан нігтів, шкіри, волосся і покращує настрій. Тому, фахівець з харчування Массачусетської лікарні Дебора Холлон радить щодня з’їдати мінімум одне яйце, йогурт і шматок жирного сиру. Після такої ситної їжі навряд чи захочеться чого-небудь солодкого, від якого швидко змінюється настрій.

У той же час, лікар Іман Хакім з Університету Арізони радить пити якомога більше білого чаю. Він містить мало кофеїну, чудово втамовує спрагу і сприяє збереженню енергії. Крім того, в раціоні можна збільшити і так звані джерела гормонів щастя – шоколад, какао, морозиво, банани тощо.

Психологи відзначають: потрібно періодично «струшувати» своє життя і виходити з зони комфорту. Не обов’язково вносити кардинальні зміни в житті – достатньо почати щось робити по-новому або по-іншому.

Так, можна оновити плейлист в телефоні, злегка змінити звичний щоденний маршрут, з’їсти екзотичний фрукт, або спробувати щось нове – записатися на латиноамериканські танці або почати вивчати нову мову, щоб розширити коло спілкування. Головне – щоб ви отримували від цього задоволення, тому що в іншому випадку сили не будуть відновлюватися, а тільки іссякнут.

Також психологи радять хоча б раз на тиждень вимикати гаджети та інтернет. Натомість можна зайнятися медитацією.

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