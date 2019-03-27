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Експерти розповіли про вправах, які знімуть весняну нудьгу

27.03.2019

Спорт рятує від весняної депресії.

Експерти розповіли вправи для того, щоб розпрощатися зі своїми нав’язливими думками, передає Politeka.

Однак не потрібно переборщувати — самоизнасилование ніяк не сприяє гарному настрою, так провокує викид гормону кортизолу.

По-перше, для боротьби з депресією, іноді досить систематичних прогулянок. Вони по своїй ефективності порівнянні з багатьма антидепресантами. Вони дають корисну фізичне навантаження, а також можливе соціальна активність — адже ви навколо багато людей.

По-друге, дуже корисний біг. Вони дозволяють створити стимул до руху та активності. Також регулярний крос, якщо не переборщувати, вкрай корисний для серцево-судинної системи. Самі кроси допомагають позбутися від негативних думок.

По-третє, дуже допомагають групові тренування і фітнес. Тут два позитивні фактори: фізичне навантаження, а також соціальний контакт.

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Технології

Нагадаємо, ми писали про те, що при весняної депресії більше білкової їжі

Білок – один з кращих джерел енергії та амінокислот. Він прискорює метаболізм за рахунок інтенсивного спалювання молекул жиру, покращує пам’ять, стан нігтів, шкіри, волосся і покращує настрій. Тому, фахівець з харчування Массачусетської лікарні Дебора Холлон радить щодня з’їдати мінімум одне яйце, йогурт і шматок жирного сиру. Після такої ситної їжі навряд чи захочеться чого-небудь солодкого, від якого швидко змінюється настрій.

У той же час, лікар Іман Хакім з Університету Арізони радить пити якомога більше білого чаю. Він містить мало кофеїну, чудово втамовує спрагу і сприяє збереженню енергії. Крім того, в раціоні можна збільшити і так звані джерела гормонів щастя – шоколад, какао, морозиво, банани тощо.

Психологи відзначають: потрібно періодично «струшувати» своє життя і виходити з зони комфорту. Не обов’язково вносити кардинальні зміни в житті – достатньо почати щось робити по-новому або по-іншому.

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Так, можна оновити плейлист в телефоні, злегка змінити звичний щоденний маршрут, з’їсти екзотичний фрукт, або спробувати щось нове – записатися на латиноамериканські танці або почати вивчати нову мову, щоб розширити коло спілкування. Головне – щоб ви отримували від цього задоволення, тому що в іншому випадку сили не будуть відновлюватися, а тільки іссякнут.

Також психологи радять хоча б раз на тиждень вимикати гаджети та інтернет. Натомість можна зайнятися медитацією.

Нагадаємо, що лікар розповів, як боротися з весняним авітамінозом.

Раніше Hyser повідомляв, як уникнути весняного авітамінозу.

Також Hyser писав, що фахівці назвали чотири компоненти, які вбережуть від авітамінозу.

 

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