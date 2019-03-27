В результаті вибуху на заправці у Кропивницького постраждали три людини, — Держнс

В результаті серії вибухів на газовій заправці у Кропивницького постраждали три людини. Про це повідомляє прес-служба Держнс України.

«Станом на 20:55 пожежу локалізовано, горять п’ять вантажних автомобілів (автоцистерни-заправники газом), десять легкових автомобілів і покрівля поруч розташованого двоповерхової будівлі (розміром 40х12 м) на площі 200 кв. метрів. В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, які госпіталізовані в лікарню», — повідомляють рятувальники.

До ліквідації загоряння залучено 35 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.

Видання «Без купюр» з посиланням на главу Держнс Кіровоградської області Віталія Миронюка повідомляє, що двоє з постраждалих — пожежники. Інформація про постраждалих цивільних уточнюється.