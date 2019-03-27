Мексика може відмовитися від російських літаків

Interjet може перепродати лайнери на Кубу.

Мексиканська авіакомпанія Interjet може відмовитися від експлуатації російських літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) і повернути їх назад виробникові – підконтрольної Об’єднаної авіабудівної корпорації РФ компанії “Цивільні літаки Сухого” (ГСС).

Про це повідомляє портал FlightGlobal і підтверджує джерело агентства РБК в російської авіаційної промисловості.

“Так, правда. Вже давно, ще з минулого літа”, – сказав співрозмовник агентства.

За даними джерела, претензії у Interjet, флот якої становить близько 90 літаків і яка входить у трійку найбільших авіаперевізників Мексики, такі ж, як і у ірландської авіакомпанії CityJet, – з-за проблем з післяпродажним обслуговуванням і двигунами, а також занадто довгою постачання запчастин.

Співрозмовник агентства припустив, що Interjet може перепродати лайнери на Кубу. Зараз каталожна вартість нового SSJ100 становить близько $50 млн.

“З Interjet у нас діє контракт, ми перебуваємо в постійному контакті з авіакомпанією щодо експлуатації та технічної підтримки судів”, – заявив у свою чергу представник ГСС.

За його словами, Interjet є одним з найбільших експлуатантів близькомагістральних SSJ100. Interjet уклала з ЦСС угоди про постачання 28 лайнерів, зараз в її парку знаходиться 22 таких літака.