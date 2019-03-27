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Мексика може відмовитися від російських літаків

27.03.2019

Мексика может отказаться от российских самолетовInterjet може перепродати лайнери на Кубу.

Мексиканська авіакомпанія Interjet може відмовитися від експлуатації російських літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) і повернути їх назад виробникові – підконтрольної Об’єднаної авіабудівної корпорації РФ компанії “Цивільні літаки Сухого” (ГСС).

Про це повідомляє портал FlightGlobal і підтверджує джерело агентства РБК в російської авіаційної промисловості.

“Так, правда. Вже давно, ще з минулого літа”, – сказав співрозмовник агентства.

За даними джерела, претензії у Interjet, флот якої становить близько 90 літаків і яка входить у трійку найбільших авіаперевізників Мексики, такі ж, як і у ірландської авіакомпанії CityJet, – з-за проблем з післяпродажним обслуговуванням і двигунами, а також занадто довгою постачання запчастин.

Співрозмовник агентства припустив, що Interjet може перепродати лайнери на Кубу. Зараз каталожна вартість нового SSJ100 становить близько $50 млн.

“З Interjet у нас діє контракт, ми перебуваємо в постійному контакті з авіакомпанією щодо експлуатації та технічної підтримки судів”, – заявив у свою чергу представник ГСС.

За його словами, Interjet є одним з найбільших експлуатантів близькомагістральних SSJ100. Interjet уклала з ЦСС угоди про постачання 28 лайнерів, зараз в її парку знаходиться 22 таких літака.

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